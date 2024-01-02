В Москве в 2023 году выпустили свыше 40 тысяч тонн колбасных изделий

Один из ведущих отечественных производителей колбасных изделий - московский завод «Дымов» - по итогам 2023 года изготовил рекордные 40 тысяч тонн продукции. Об этом во вторник, 2 января, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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Глава ведомства напомнил, что в Москве действует широкий пул мер поддержки промышленников. Преференции, которые дают значительные налоговые льготы, от города сегодня получают семь предприятий мясоперерабатывающей отрасли.

— Московский производитель колбасных изделий «Дымов» с 2016 года имеет статус промышленного комплекса, а также получает льготные займы на развитие экспортной деятельности.

Сэкономленные средства предприятие вкладывает в собственное развитие, расширение ассортимента и увеличение объемов выпуска. Так, по итогам 2023 года на заводе выпустили свыше 40 тысяч тонн продукции — это рекордный показатель за все время работы предприятия, — рассказал Владислав Овчинский.

В 2023 году компания запустила несколько новинок и начала изготавливать не имеющие в стране аналогов мясные спортивные батончики с высоким содержанием протеина, в составе которых мясо, ягоды и специи. Планируется, что ежегодно на заводе будут выпускать более 100 тонн этой продукции.