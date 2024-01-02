Москвичам напомнили о закрытии участка Калужско-Рижской линии

3 января временно закроют участок Калужско-Рижской линии метро. Об этом во вторник, 2 января, напомнили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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В даты с 3 по 8 января 2024 года не будут ходить поезда на участке от станции «Новые Черемушки» до станции «Октябрьская». Это связано с прокладкой новой теплосети, которая пройдет вблизи метро.

Ограничения введут в новогодние праздники, так как в этот период пассажиров в столичной «подземке» меньше обычного. Для удобства жителей и гостей столицы вдоль закрытого участка будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы.

В департаменте уточнили, что в этот период добираться до мест назначения можно по Большой кольцевой линии, на которой есть пересадки на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую, Замоскворецкую и другие линии метро, передает официальный сайт мэра Москвы.