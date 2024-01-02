В Москве началась акция «Елочный круговорот»

Новогодние деревья переработают в щепу, которую используют как удобрение, для отсыпки дорожек и в качестве подстилки для животных.

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В столице открылись 600 пунктов приема новогодних деревьев. В рамках акции «Елочный круговорот» можно сдать на переработку отслужившие срок после новогодних праздников ели, сосны и пихты. Пункты приема будут работать до 25 февраля.

Их расположение москвичи определили в ходе голосования в проекте «Активный гражданин». Участники могли выбрать наиболее удобный пункт из списка или предложить альтернативный адрес.

Новогодние деревья переработают в щепу и используют как удобрение и компост для почвы. А еще материал послужит для отсыпки дорожек на природных территориях и в качестве подстилки для животных в вольерных комплексах.

Деревья принимают на утилизацию бесплатно. Обязательное условие — отсутствие на них мишуры, гирлянд, украшений и упаковочных материалов. Помимо новогодних деревьев, можно принести веточки хвои.

Акцию проводит столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Ее цель — грамотная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания к программе раздельного сбора отходов, которую реализуют в столице с 2020 года.