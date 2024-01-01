Третьяковская галерея подготовила для детей новогоднюю программу 3 и 5 января

«Темный бархат неба, искрящийся снег, разноцветные огоньки – зимняя ночь прекрасна и таинственна... Тайны ночи и красота зимы вдохновляли художников-пейзажистов. Их работы помогут понять, какого цвета ночная темнота и какие оттенки скрываются в белизне снега. Художник Екатерина Романова познакомит с ночными и зимними пейзажами в залах Третьяковской галереи и научит делать художественные открытки, которые идеально подойдут, чтобы поздравить близких людей с зимними праздниками», – говорится в сообщении.