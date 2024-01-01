Третьяковская галерея подготовила для детей новогоднюю программу 3 и 5 января
В Детской студии Государственной Третьяковской галереи 3 и 5 января пройдут праздничные программы. Об этом сообщает пресс-служба галереи.
Так, 3 января запланировано мероприятие «Волшебная зимняя ночь».
«Темный бархат неба, искрящийся снег, разноцветные огоньки – зимняя ночь прекрасна и таинственна... Тайны ночи и красота зимы вдохновляли художников-пейзажистов. Их работы помогут понять, какого цвета ночная темнота и какие оттенки скрываются в белизне снега. Художник Екатерина Романова познакомит с ночными и зимними пейзажами в залах Третьяковской галереи и научит делать художественные открытки, которые идеально подойдут, чтобы поздравить близких людей с зимними праздниками», – говорится в сообщении.
Также 5 января в студии пройдет мероприятие «Чудо Рождества», в рамках которого детям покажут экспонаты залов Древнерусского искусства.
«Искусствовед Елена Урусова расскажет о «языке иконы» и о том, какие художественные приемы использовали средневековые художники, чтобы изображение раскрывало смысл и значение праздника. В студии дети сделают сверкающую Вифлеемскую звезду – символ Рождества», – добавили в пресс-службе.
Уточняется, что мероприятия и 3, и 5 января начнутся в 12:00.