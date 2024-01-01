В Москве установлено пять «транспортных» елок
Департамент транспорта Москвы предлагает отправиться в увлекательное путешествие по городу и посетить все пять «транспортных» елок.
Елки расположены в центре и в Дептрансе составили подробную схему, как до них добраться. Так до елки, которая стоит возле театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади, можно доехать на метро до станции «Сухаревская» или на автобусах м2, м9, В, с633, н9. До елки, установленной около здания на Петровке, 38, можно доехать до станции метро «Чеховская» или «Пушкинская», а также на автобусах м5, с511.
Полюбоваться «транспортной» елкой можно в Лаврушинском переулке возле Третьяковской галерее. Для этого необходимо доехать до метро «Третьяковская» или на автобусах e10, м1, м9, м90, 297, н11. Посмотреть на елку и заодно покататься на катке в Парке Горького можно доехав на метро до станции «Октябрьская» или «Парк культуры», а также воспользовавшись автобусами Б или с910. И еще одна елка от Дептранса установлена возле Киевского вокзала. Увидеть ее можно приехав на метро до станции «Киевская» или на автобусах м17, т34, 91к, 119, 157, 205, 266, 297, 474, 622, 791 и 840.