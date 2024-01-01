В Москве установлено пять «транспортных» елок

Департамент транспорта Москвы предлагает отправиться в увлекательное путешествие по городу и посетить все пять «транспортных» елок.

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Елки расположены в центре и в Дептрансе составили подробную схему, как до них добраться. Так до елки, которая стоит возле театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади, можно доехать на метро до станции «Сухаревская» или на автобусах м2, м9, В, с633, н9. До елки, установленной около здания на Петровке, 38, можно доехать до станции метро «Чеховская» или «Пушкинская», а также на автобусах м5, с511.