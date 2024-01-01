Москвичам назвали лучшие места для прогулок по заснеженной столице

На специальных прогулочных маршрутах зимой в столице можно увидеть самых разных зверей и птиц, например ласку, бобра, белоспинного дятла и даже ястреба-перепелятника. Пригодные территории города можно посетить в любой день, главное — одеться потеплее.

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Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, что на природных территориях столицы проложили свыше 10 экологических прогулочных маршрутов, их протяженность составляет 25 километров.

— В 2023 году разработано три новых направления по территориям природно-исторических парков «Покровское-Стрешнево» и «Измайлово». Все маршруты проходят по самым интересным, красивым и познавательным уголкам. Они знакомят горожан с зимней природой и ее обитателями, — пояснил Фурсин.

По время прогулок москвичи и гости столицы смогут познакомиться с флорой и фауной природных территорий, а также понаблюдать за животными и растениями в их естественной среде обитания. Экомаршруты проложили так, чтобы не повредить почвенно-растительный покров.

Среди маршрутов — «Жемчужины парка «Покровское-Стрешнево». Он проходит мимо могучих многолетних дубов и сосен, среди которых притаились два природных памятника. Это родник Царевна Лебедь и река Химка, в которую через множество ручейков впадают воды из источника, не позволяя ей замерзать даже во время сильных морозов.

Кроме того, маршруты разместили в парке «Тушинский», «Кузьминки-Люблино» и Царицыно, передает официальный сайт мэра Москвы.