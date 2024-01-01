Музей кино на ВДНХ в новогодние праздники покажет картины Леонида Гайдая и мультфильмы

«В январскую часть ретроспективы Леонида Гайдая войдут и бессмертные хиты режиссера, и менее известные его работы: «Самогонщики» (1961), «Совершенно серьезно» (1961), «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965), «Деловые люди» (1962), «Бриллиантовая рука» (1968) и «Не может быть!» (1975). <…> Новогодняя программа сборников «Новогоднее мультпутешествие» при поддержке киностудии «Союзмультфильм» объединит у больших киноэкранов Музея кино детей и их родителей. Сеансы будут проходить ежедневно в 12:30 с 3 по 8 января, и каждый показ продлится не более часа», – сказали в пресс-службе.