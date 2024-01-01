Рекорд по вводу объектов образования побили в Москве в 2023 году

В 2023 году в Москве побили рекорд по вводу в эксплуатацию объектов образования. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

© портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"За счет внебюджетных средств в столице построено 36 детских садов, рассчитанных ориентировочно на семь тысяч малышей, и 18 школ, вмещающих 14 тысяч учащихся и 810 дошкольников", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Вместе с этим в городе ввели в эксплуатацию два культурных, 14 спортивных и четыре объекта здравоохранения.

Левкин обратил внимание, что поставить новый рекорд удалось благодаря слаженной работе Москвы и всех участников инвестиционно-строительного процесса.