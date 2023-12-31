Собянин поздравил жителей Москвы с Новым годом

«С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Надеюсь, что вы уже собрались за праздничным столом в кругу друзей и близких. И, как положено по давней традиции, вначале мы провожаем уходящий год. В нем было много тревог и переживаний за судьбу Москвы и России, за судьбу наших защитников в зоне специальной военной операции. Многое нужно было сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность и города, и страны. Считаю, что под руководством президента Владимира Владимировича Путина нам это удалось. Мы чувствуем себя значительно сильнее и увереннее. И можно сказать, что, несмотря на все треволнения, уходящий год был успешным», – написал мэр.