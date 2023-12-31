Собянин поздравил жителей Москвы с Новым годом
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил жителей столицы с наступающим Новым годом.
«С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Надеюсь, что вы уже собрались за праздничным столом в кругу друзей и близких. И, как положено по давней традиции, вначале мы провожаем уходящий год. В нем было много тревог и переживаний за судьбу Москвы и России, за судьбу наших защитников в зоне специальной военной операции. Многое нужно было сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность и города, и страны. Считаю, что под руководством президента Владимира Владимировича Путина нам это удалось. Мы чувствуем себя значительно сильнее и увереннее. И можно сказать, что, несмотря на все треволнения, уходящий год был успешным», – написал мэр.
Он также поблагодарил москвичей за мужество, трудолюбие и поддержку.
«Мы с вами работаем как одна большая команда. Москва продолжает развиваться, строить планы на будущее. Я уверен, что 2024 год принесет нам новые достижения и победы. Он уже стучится в наши двери. И в эти минуты я от всей души желаю вам здоровья и долголетия. Пусть в наступающем году в ваши дома придет благополучие и достаток. Пусть вас радуют дети и внуки. Пусть всегда рядом с вами будут близкие и любящие вас люди», – заключил Сергей Собянин.