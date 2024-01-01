Собянин поздравил жителей Москвы с Новым годом

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

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Как отметил градоначальник, в прошедшем 2023-м году «было много тревоги, переживаний за судьбу Москвы и России», нужно было многое сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность и города, и страны. Собянин назвал прошедший год успешным, «несмотря на все треволнения».