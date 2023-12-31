Синоптик рассказал о погоде в Москве 31 декабря

Преимущественная часть Московского региона в воскресенье, 31 декабря, столкнется с плюсовыми температурами. Из-за этого на дорогах велик риск образования гололеда. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, утром и в первой половине дня столбики термометров будут колебаться в пределах от нуля до плюс двух градусов. Ближе к вечеру температура снизится, что приведет к возникновению гололеда на дорогах Москвы.

— Город превратится в каток... В центральной части мегаполиса это произойдет в 15–16 часов, — написал Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик также предупредил горожан о высоком риске получить травмы и посоветовал с осторожностью передвигаться на улице.

В новогоднюю ночь в Москве резко похолодает. В начале праздничных каникул средняя температура будет ощутимо ниже климатической нормы.