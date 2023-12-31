Синоптик рассказал о погоде в Москве 31 декабря

Тепло и скользко: синоптик Леус рассказал о погоде в столице 31 декабря
Преимущественная часть Московского региона в воскресенье, 31 декабря, столкнется с плюсовыми температурами. Из-за этого на дорогах велик риск образования гололеда. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам специалиста, утром и в первой половине дня столбики термометров будут колебаться в пределах от нуля до плюс двух градусов. Ближе к вечеру температура снизится, что приведет к возникновению гололеда на дорогах Москвы.
— Город превратится в каток... В центральной части мегаполиса это произойдет в 15–16 часов, — написал Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик также предупредил горожан о высоком риске получить травмы и посоветовал с осторожностью передвигаться на улице.
В новогоднюю ночь в Москве резко похолодает. В начале праздничных каникул средняя температура будет ощутимо ниже климатической нормы.
В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что погода в Москве в период грядущих новогодних праздников будет переменчивой. По словам синоптика, прогнозируются резкие перепады температуры, а в течение как минимум трех дней столбики термометров могут опуститься ниже минус 20 градусов.