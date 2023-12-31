Новогодние подборки книг появились в сервисе «Библиотеки Москвы»

В преддверии Нового года и Рождества в сервисе поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» на mos.ru опубликовали новые подборки литературы для взрослых и детей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Каждая включает в себя произведения русских и зарубежных классиков, современных писателей и познавательные издания, которые познакомят с историей Нового года и праздничными традициями разных стран. Забронировать понравившиеся книги легко при наличии единого читательского билета (ЕЧБ). Получить книгу можно как по пластиковому ЕЧБ, так и по его электронной версии, показав библиотекарю штрихкод с номером билета на экране смартфона. Быстрый доступ к ЕЧБ возможен в приложении «Мой id», рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что подборка «Про Новый год и не только» – для читателей старшего возраста. В нее включили старинные рождественские рассказы русских писателей, а также книги о том, как создать своими руками праздничные декорации, украсить дом и организовать детские игры. Можно узнать о самых веселых и причудливых праздничных традициях со всего мира и многом другом. Здесь читатели найдут интересные идеи для совместного творчества с детьми, подсказки, которые помогут наполнить зимние дни творчеством. Как устроить незабываемый праздник, украсить стол необычными блюдами и выбрать подарки, подскажет книга «Энциклопедия Нового года и Рождества» Михаила Галынского. В ней можно найти интересные факты о возникновении Нового года, происхождении Деда Мороза и Снегурочки, а также варианты поздравлений, советы по этикету и сервировке стола.

Кроме того, в список включили бессмертную классику – рождественскую новеллу «Дары волхвов» О. Генри. Это произведение принесло писателю широкую популярность и считается одной из наиболее известных его книг, а также хрестоматийной рождественской историей. В подборку книг для детей «Новогодние забавы. Книги для детей про Новый год и Рождество» вошли волшебные зимние сказки и стихотворения, добрые истории, рассказы о старинных игрушках и многом другом. Одно из изданий – «Книга Нового года и Рождества. Наши дни». Это произведение расскажет обо всех аспектах праздников. Читатели узнают, какие традиции сохранились до наших дней, как они трансформировались со временем, какие новые ритуалы зарождаются и как эти знания помогут сделать зимние праздники более яркими. Книга «История елочных игрушек» Анны Красниковой посвящена любимым с детства новогодним украшениям. С помощью нее можно узнать, какие игрушки отражали идеи советского государства, когда и почему на елку прилетели космонавты и как выдувают стеклянные шары. Книга будет интересна и детям, и взрослым.