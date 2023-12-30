Станцию метро «Трубная» украсили 400 подвесными игрушками

Станцию столичного метрополитена «Трубная» украсили к Новому году. Поток здесь впервые украсили подвесными игрушками. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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На сводах станции появилось свыше 400 фигур Дедов Морозов, звезд и елочных игрушек. Их развесили на металлических конструкциях, которые монтировались здесь в течение нескольких ночей. В то же время, специалисты обеспечили сохранность внутренней архитектуры «Трубной».

— Станция «Трубная» находится в центре Москвы, уверены, праздничное оформление порадует тысячи людей, — приводятся слова заместителя мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова в Telegram-канале ведомства.