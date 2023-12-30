Собянин перевел коммунальные службы на круглосуточное дежурство к праздникам

Все службы городского хозяйства Москвы переведены на круглосуточное дежурство в дни празднования Нового года и Рождества Христова. Соответствующее решение принял Сергей Собянин.

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Зимний отдых

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Особую атмосферу для горожан и гостей столицы в центре и жилых районах Москвы создает порядка пяти тысяч световых объемно-декоративных конструкций и свыше одной тысячи искусственных новогодних елей. В праздничном режиме архитектурно-художественная подсветка работает на 150 городских объектах. В столице разместили 1,5 тысячи поздравительных новогодних и рождественских плакатов. Праздничные видеоролики транслируются на 50 цифровых билбордах и 11 медиафасадах зданий-книжек на улице Новый Арбат.

Москвичи и гости столицы могут провести досуг на 4075 объектах зимнего отдыха. Так, покататься на коньках можно на 1387 катках (в их числе 222 с искусственным льдом). Для любителей лыж есть 396 специализированных трасс общей протяженностью 503,4 километра.

Особое внимание уделили проведению досуга в зимние каникулы. В парках и дворах обустроено 336 ледяных горок и снежных городков, 1909 универсальных площадок для зимних видов спорта. Открыто 47 лыжных баз, горнолыжных комплексов, а также мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах.

Работа комплекса городского хозяйства

В городе приняли все необходимые меры для бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства, а также для безопасности при проведении мероприятий. Во время новогодних и рождественских праздников в столице будут круглосуточно дежурить все городские службы. Аварийные и оперативно-выездные бригады укомплектованы материалами и техникой. Для ликвидации возможных инцидентов может быть задействована 1781 аварийно-восстановительная бригада. Кроме того, для работы в нештатных ситуациях подготовлены 1433 единицы специализированной техники, 1385 аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторные установки) и четыре мобильные котельные.

Для своевременной уборки снега будет задействовано 14,4 тысячи единиц специализированной техники. На особо опасных участках дорог, в первую очередь МКАД, круглосуточно дежурит 41 тягач.

Для очистки 12,1 тысячи скатных кровель сформировано 2,7 тысячи бригад. Для уборки территорий проведения массовых мероприятий и объектов дорожного хозяйства будет задействовано более восьми тысяч рабочих. В работе на дворовых территориях — порядка 147 тысяч дворников и 42,9 тысячи единиц малой механизации.

Для утилизации снега в городе открыто 56 стационарных снегосплавных пунктов общей мощностью до 637 тысяч кубических метров в сутки.

В плановом режиме в столице вывозят, перерабатывают и утилизируют бытовые отходы. Особое внимание уделяется рождественским ярмаркам. Так, для уборки площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре города круглосуточно задействованы 1,1 тысячи рабочих и 380 единиц техники.

Обеспечение безопасности

В период празднования Нового года и Рождества Христова для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в состоянии готовности находятся 384 единицы пожарно-спасательной и специализированной техники, 1351 человек личного состава и семь вертолетов.

На водных объектах города дежурят 75 спасателей. В их распоряжении 25 судов на воздушной подушке.