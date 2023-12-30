Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В Москве в воскресенье, 31 декабря, ожидается сильное похолодание, рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. Об этом пишет RT.

Метеоролог отметил, что в столичном регионе 31 декабря столбики термометров будут держаться на отметке 0°. Он добавил, что к вечеру начнётся понижение, после 21:00 в Москве ожидается от -3...-5°.

Утром 1 января, отметил синоптик, похолодает до -13...-16°. Днем, заметил он, температура не повысится.