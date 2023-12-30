«Предновогоднее чудо»: детеныш косатки впервые родился в «Москвариуме»

В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» впервые в истории России в искусственной среде обитания родился детеныш косатки. Об этом сообщили в пресс-службе «Москвариума».

— В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» случилось предновогоднее чудо, — отметили в службе.

Детеныш весит 150 килограммов, а его длина составляет около двух метров. В течение 18 месяцев специалисты следили за тем, как протекает беременность косатки Наи. Роды китообразной длились 10 часов, но несмотря на все трудности, малышка смогла появиться на свет.

Выплыть из воды для своего первого вдоха детеныш смог самостоятельно. Мать приняла малышку-касатку. Сейчас семейство находится под наблюдением специалистов, потому что именно период новорожденности является самым сложным для детенышей китообразных, передают на официальном сайте мэра Москвы.