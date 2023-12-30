Склады забытых в московском транспорте вещей будут работать все новогодние праздники

Склады забытых вещей — один из самых востребованных сервисов Московского метрополитена. С января по декабрь 2023 года пассажиры оставили в метро более 35 тысяч вещей. Для удобства горожан и гостей столицы склады будут работать в новогодние праздники.

«В период новогодних праздников, в том числе 31 декабря, склады забытых вещей будут работать в обычном режиме — ежедневно с 08:00 до 20:00. Туда попадают вещи со всего московского транспорта», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов .

Склады находятся на трех станциях метро: «Деловом центре» Большой кольцевой линии, «Черкизовской» Сокольнической линии и «Котельниках» Таганско-Краснопресненской линии. Туда попадают вещи, найденные в метро, наземном городском транспорте, в том числе трамваях, а также на Московских центральных диаметрах (МЦД) и Московском центральном кольце (МЦК).

Если пассажир забыл свои вещи в метро, на МЦК, МЦД или в наземном транспорте, он может обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по короткому номеру 3210 (с мобильного) либо создать обращение о потере вещей в приложении «Метро Москвы». В случае обнаружения на складе похожего по описанию предмета сотрудники метро попросят показать документы или фотографии, рассказать, в какой день, где и во сколько была оставлена вещь. Для того чтобы забрать вещь со склада, с собой необходимо иметь паспорт.