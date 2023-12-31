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Предновогоднее чудо: В "Москвариуме" родился детеныш косатки

В столичном "Москвариуме" родился детеныш косатки, об этом сообщил официальный портал мэра Москвы. Отмечается, что это можно назвать предновогодним чудом, так как детеныш косатки появился в искусственной среде обитания впервые в России.

В "Москвариуме" родился детеныш косатки
© Российская газета

Вес новорожденной малышки - 150 килограммов, длина - около двух метров.

"Беременность косатки по кличке Ная продолжалась 18 месяцев, - рассказывает портал mos.ru. - Все это время она находилась под наблюдением тренеров и ветеринарных врачей".

Роды длились 10 часов, но все завершилось благополучно. Новорожденная смогла самостоятельно выплыть на свой первый вдох и начала прикладываться к груди. Ная приняла своего детеныша.

Новости Москвы
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