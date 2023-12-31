Предновогоднее чудо: В "Москвариуме" родился детеныш косатки
В столичном "Москвариуме" родился детеныш косатки, об этом сообщил официальный портал мэра Москвы. Отмечается, что это можно назвать предновогодним чудом, так как детеныш косатки появился в искусственной среде обитания впервые в России.
Вес новорожденной малышки - 150 килограммов, длина - около двух метров.
"Беременность косатки по кличке Ная продолжалась 18 месяцев, - рассказывает портал mos.ru. - Все это время она находилась под наблюдением тренеров и ветеринарных врачей".
Роды длились 10 часов, но все завершилось благополучно. Новорожденная смогла самостоятельно выплыть на свой первый вдох и начала прикладываться к груди. Ная приняла своего детеныша.