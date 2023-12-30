На Калужско-Рижской линии метро завершили обновление подвижного состава

Завершена программа обновления подвижного состава на одной из самых популярных линий метро — Калужско-Рижской. До 2018 года здесь ходили только составы прошлого поколения типа «Номерной». Сейчас пассажиров перевозят новые поезда трех серий: «Ока», «Москва» и «Москва-2020».

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Эти составы оборудованы широкими дверьми с функцией противозажатия, мощными климатическими системами с возможностью обеззараживания воздуха, улучшенной шумоизоляцией и информационными дисплеями. Кроме того, поезда «Москва» и «Москва-2020» оснащены межвагонными переходами и USB-разъемами.