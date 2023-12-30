Москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ

На платформе «Активный гражданин» завершилось голосование за лучшие павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, участие в голосовании приняли свыше 220 тысяч человек. Лидерами среди отреставрированных объектов стали павильоны № 1 «Центральный», № 34 «Космос» и № 11 «Металлургия». Среди отреставрированных фонтанов жителям столицы больше всего понравились «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золоток колос».

Первое место среди исторических входов на ВДНХ занял Главный вход, второе — Северный вход, третье — Южный вход.

— С 2014 года ВДНХ переживает настоящую эпоху возрождения, — отметил глава города.

Он также напомнил, что на территории ВДНХ ведется реставрация объектов культурного наследия. Такие работы были проведены уже на 30 из них, добавил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.