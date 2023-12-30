Собянин: Москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ
На платформе «Активный гражданин» завершилось голосование за лучшие павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, участие в голосовании приняли свыше 220 тысяч человек. Лидерами среди отреставрированных объектов стали павильоны № 1 «Центральный», № 34 «Космос» и № 11 «Металлургия». Среди отреставрированных фонтанов жителям столицы больше всего понравились «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золоток колос».
Первое место среди исторических входов на ВДНХ занял Главный вход, второе — Северный вход, третье — Южный вход.
— С 2014 года ВДНХ переживает настоящую эпоху возрождения, — отметил глава города.
Он также напомнил, что на территории ВДНХ ведется реставрация объектов культурного наследия. Такие работы были проведены уже на 30 из них, добавил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
2 ноября на ВДНХ открылся новый павильон «Атом». Участие в открытии принял мэр Москвы. По словам Собянина, это один из уникальных объектов музейной культуры, образования и технологий в России, который построили в последнее десятилетие.