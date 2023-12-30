За ночь в Москве выпало более 10% месячной нормы осадков
За ночь в Москве выпало более 10 процентов месячной нормы осадков, сообщила 30 декабря в соцсетях главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Погоду минувшей ночью в столичном регионе, по ее словам, определял теплый атмосферный фронт — в Москве наблюдался мокрый снег, перешедший затем в дождь.
«Днем Москва останется в теплой воздушной массе, температура останется на уровне +2..+3 градусов, с небольшими осадками, преимущественно в виде дождя», — отметила синоптик.
На дорогах образуется снежная каша, предупредила Подзднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Парламентской газете», какая погода будет в Москве на Новый год.
31 декабря утром прогнозируется температура от 0 до -3 градусов и сильная гололедица. Поэтому в предновогодней суете нужно очень внимательно смотреть под ноги, обратил внимание метеоролог.