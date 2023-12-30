Капибары из Московского зоопарка обзавелись новым потомством

У пары капибар Кузьмы и Малой из Московского зоопарка появилось третье по счету потомство: у них родились двое малышей. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщили в Департаменте культуры города Москвы.

Активные и здоровые малыши живут в одном вольере с родителями. Они хорошо ладят с другими детенышами, которые появились у Кузьмы и Малой этим летом. Сейчас грызуны хорошо развиваются и набирают вес, но определить их пол пока что невозможно.

— Сейчас два новорожденных малыша постоянно находятся с матерью. Пока их пол еще не определили, они слишком маленькие. Старшие сестры и брат проявляют интерес к новым членам семейства. Все они живут вместе, что нормально для капибар, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На протяжении всей беременности зоологи следили за здоровьем матери-капибары, но она и сама хорошо справлялась с вынашиванием малышей. Роды прошли гладко и без посторонней помощи. Малыши в ближайшие три месяца будут питаться не только материнским молоком, но и столичными растениями, клубнями и веточками.

Появившиеся недавно на свет капибары уже могут передвигаться самостоятельно, но отходить далеко от матери пока не рискуют. Плавать малыши начнут немного позже, когда окрепнут, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.