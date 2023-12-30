Капибары из Московского зоопарка обзавелись новым потомством
У пары капибар Кузьмы и Малой из Московского зоопарка появилось третье по счету потомство: у них родились двое малышей. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщили в Департаменте культуры города Москвы.
Активные и здоровые малыши живут в одном вольере с родителями. Они хорошо ладят с другими детенышами, которые появились у Кузьмы и Малой этим летом. Сейчас грызуны хорошо развиваются и набирают вес, но определить их пол пока что невозможно.
— Сейчас два новорожденных малыша постоянно находятся с матерью. Пока их пол еще не определили, они слишком маленькие. Старшие сестры и брат проявляют интерес к новым членам семейства. Все они живут вместе, что нормально для капибар, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
На протяжении всей беременности зоологи следили за здоровьем матери-капибары, но она и сама хорошо справлялась с вынашиванием малышей. Роды прошли гладко и без посторонней помощи. Малыши в ближайшие три месяца будут питаться не только материнским молоком, но и столичными растениями, клубнями и веточками.
Появившиеся недавно на свет капибары уже могут передвигаться самостоятельно, но отходить далеко от матери пока не рискуют. Плавать малыши начнут немного позже, когда окрепнут, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.
Московский зоопарк опубликовал новые кадры с тремя детенышами капибар. В видеоролике детеныш капибары сурово смотрит на оператора, не спуская с него глаз.