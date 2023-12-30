Москвичам рассказали о погоде на 30 декабря

В ночь на 30 декабря в Москве прошел мокрый снег, который сменился дождем. За ночь выпало более 10 процентов месячной нормы осадков, Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

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Она предупредила, что днем в субботу, 30 декабря, Москва останется в теплой воздушной массе. Воздух прогреется до плюс 2-3 градусов Цельсия, будут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

«На дорогах образуется снежная каша, особенно неприятная в канун праздника», — заключила она.