Между станциями метро "Каховская" и "Севастопольская" открыли подземную пересадку

Новая подземная пересадка между станциями московского метрополитена "Каховская" и "Севастопольская" открыта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С сегодняшнего дня открыта новая подземная пересадка между станциями "Каховская" и "Севастопольская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря дополнительному переходу между станциями Серпуховско-Тимирязевской линии и БКЛ пересадка пассажиров станет еще удобнее и быстрее.