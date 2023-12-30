Москвичам пообещали мокрый снег и гололедица в субботу

Облачно, небольшие осадки, местами умеренные в виде дождя и мокрого снега, гололедица и до плюс четырех градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс двух до плюс четырех градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус двух градусов, ожидаются мокрый снег и сильная гололедица.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от нуля до плюс пяти градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус пяти градусов.