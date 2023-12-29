МЧС предупредило об аномальных холодах на Новый год в Москве
Пресс-служба управления МЧС РФ по Москве предупредило жителей столицы, что с 1 по 5 января в регион придут аномальные холода. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что ожидаемая температура воздуха будет ниже сезонной нормы на 7–12°C. В МЧС также добавили, что москвичам не следует использовать для обогрева помещений те приборы и способы, которые не предназначены для таких целей.
«В период с 1 по 5 января в Москве ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12°C ниже климатической нормы», – говорится в сообщении.
Ранее синоптик заявил, что на новогодние выходные в Москве будет «настоящая русская зима».
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