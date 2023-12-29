МЧС предупредило об аномальных холодах на Новый год в Москве

Пресс-служба управления МЧС РФ по Москве предупредило жителей столицы, что с 1 по 5 января в регион придут аномальные холода. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что ожидаемая температура воздуха будет ниже сезонной нормы на 7–12°C. В МЧС также добавили, что москвичам не следует использовать для обогрева помещений те приборы и способы, которые не предназначены для таких целей.