В новогоднюю ночь в столице резко похолодает. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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Ожидается, что температура воздуха понизится до минус восьми–десяти градусов. Вероятнее всего, на дорогах образуется сильная гололедица. Аномально холодная погода сохранится и в первые дни 2024 года. Так, с 1 по 5 января среднесуточная температура в столице будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Жителям столицы рекомендуется быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах и заранее планировать маршруты движения. За рулем важно строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров, передает официальный сайт мэра Москвы.