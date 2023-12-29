Собянин подвел итоги благоустройства парков и скверов в 2023 году

В столице на 90 процентов завершили благоустройство парка «Яуза», обновили скверы в Ховрине, Восточном Дегунине и других районах

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Половину площади Москвы занимают природные территории, в том числе парки и скверы. В этом году в столице обновили еще около 80 таких объектов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, почти закончено благоустройство парка «Яуза» — это масштабный и уникальный проект. Работы выполнены уже на 90 процентов. В этом году обустроили экотропы со смотровыми площадками, беговой и веломаршруты, летнюю сцену, детские и спортивные зоны

«Привели в порядок парк “Долгие пруды”. Обустроили места с шезлонгами, а ближе к жилым домам сделали игровую и спортивную площадки. В поймах рек Жужи, Шмелевки и Кузнецовки созданы новые комфортные зеленые зоны для прогулок, пикников, игр с детьми и занятий спортом», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Работы провели и на границе районов Войковский и Коптево. Там благоустроили сразу три сквера: Старопетровский, а также на улицах Клары Цеткин и Коптевской.