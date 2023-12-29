Более 400 детей из новых регионов побывали в Музее Победы

Свыше 400 участников «Новогоднего путешествия» из Запорожской и Херсонской областей посетили Музей Победы. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 29 декабря, рассказали в пресс-службе учреждения.

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Школьники вместе с сопровождающими прибыли в столицу, чтобы посетить главную «елку» страны в Кремле. Всего же 27 и 29 декабря в Музее Победы побывали около 900 детей из новых регионов.

Кроме Кремлевской елки, ребята посетили экспозиции Музея Победы — «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Сочетание трехмерных панорам, исторически достоверных декораций, проекций, голограмм, фильмов-рекострукций, элементов иммерсивного театра помогло школьникам буквально погрузиться в события прошлого.

Участники всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» — гости министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чьи шары с желаниями он снял с елки, — вместе с родителями посетили Музей Победы. Всего глава МИД РФ снял с новогодней елки три открытки с детскими желаниями.