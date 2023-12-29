Дальневосточный новогодний стол представили на выставке "Россия" на ВДНХ

Кулинары представили на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ дальневосточный новогодний стол. Об этом пишет ТАСС.

© телеграм-канал "ВДНХ"

Уточняется, что все участники мастер-класса от шеф-поваров смогли не только увидеть, как готовят различные блюда и напитки, но и попробовать их. Руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова подчеркнула, что мероприятие провели лучшие повара Дальнего Востока.

"Для нас большое счастье, что на такое большое расстояние ребята в период самый, скажем, жаркий по мероприятиям, они к нам прилетели на сутки", – объяснила Шаповалова.

Также специалисты рассказали о связи азиатской кухни и дальневосточной кухни. Посетители смогли попробовать хе из тунца, дальневосточного трепанга, драконьего краба с соусом чили, сбитень, а также дальневосточные чай и какао.

На мероприятии подчеркнули, что салаты оливье, мимоза и сельдь под шубой "объединяют всю Россию", однако в разных регионах их готовят тоже по разному. В пример повара привели дальневосточное оливье, куда добавляют крабовое мясо.