Около 500–550 электробусов поставят в Москву в 2024 году
Около 500–550 электробусов поставят в столицу в 2024 году. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» заявил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«По параметру «цена и качество» московские электробусы – лучшие в мире на сегодняшний день, это 100%. Москва – номер один в Европе город по количеству электробусов. В следующем году 500–550 новых электробусов к нам придет, все они российского производства, максимально локализованы. Мы гордимся своими электробусами, считаем их лучшими в мире. Это не только наша оценка, а многих наших других транспортных коллег», – сказал Ликсутов.
Он также отметил, что электробусы в Москве закупаются в рамках контрактов жизненного цикла.
«Отличие Москвы еще от других регионов, да и мегаполисов в мире – мы покупаем подвижной состав только по контрактам жизненного цикла. И это позволяет нам экономить расходы городского бюджета», – подытожил заммэра.