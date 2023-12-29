Около 500–550 электробусов поставят в Москву в 2024 году

«По параметру «цена и качество» московские электробусы – лучшие в мире на сегодняшний день, это 100%. Москва – номер один в Европе город по количеству электробусов. В следующем году 500–550 новых электробусов к нам придет, все они российского производства, максимально локализованы. Мы гордимся своими электробусами, считаем их лучшими в мире. Это не только наша оценка, а многих наших других транспортных коллег», – сказал Ликсутов.