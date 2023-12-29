Красную площадь закроют в новогоднюю ночь

Красная площадь будет закрыта в новогоднюю ночь, сообщило главное управление МВД России по Москве.

Главная достопримечательность Москвы не будет работать для посетителей с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января.

«Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», - уточняется в сообщении.

Подобные ограничения столичная полиция вводит ежегодно. Также новогодняя ночь и Рождество Москва встретит без салютов.

Зато москвичи смогут воспользоваться общественным транспортом бесплатно в течение всей новогодней ночи, Московское центральное кольцо (МЦК) будет работать до трех часов. В течение всех новогодних праздников парковка в Москве будет бесплатной.