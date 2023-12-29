В Театре Российской армии прошла новогодняя елка Минобороны РФ. На празднике собрались дети военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

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В фойе ребят встречали Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные герои, вместе с которыми они зажгли огни на елке.

Также юным зрителям показали «Сказку о царе Салтане». В конце праздника от главного новогоднего волшебника дети получили сладкие подарки.

Ранее сообщалось, что танкисты Южного военного округа провели «Елку желаний» в Новочеркасском центре помощи детям. Дети писали свои желания и вешали на елку, а танкисты прилагали все усилия для их исполнения. Сообщается, что многие получили сертификаты на покупку одежды и бытовую технику.