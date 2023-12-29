В Москве обновят вагоны поездов на Замоскворецкой ветке метро

Старые поезда, которые курсируют на Замоскворецкой линии столичного метрополитена, хотят заменить до конца 2025 года. Об этом сообщил телеканалу Москва 24 заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

© портал мэра и правительства Москвы

По его словам, эта ветка метро является практически единственной, где еще не ходят обновленные составы поездов. Для исправления соответствующей ситуации, как он утверждает, подготовлено депо по обслуживанию вагонов.

"Будем по мере появления новых поездов ставить их в первую очередь на Замоскворецкую линию", – отметил Ликсутов.

Также он рассказал, что правительство Москвы собирается приобрести около 350 вагонов в год, поэтому программа обновления поездов запланирована на несколько лет вперед.

При этом заммэра сообщил, что к этому году удалось обновить более 72% составов в метро, хотя в 2010 году их количество достигало порядка 13%.