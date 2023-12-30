На четырех причалах в Москве раздают горячий чай и сладости

В период с 30 декабря по 8 января включительно на четырех причалах регулярных речных маршрутов электросудов пассажирам будут бесплатно раздавать горячие напитки и сладости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Максим Ликсутов.

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— Во время новогодних праздников для еще более комфортного ожидания рейсов на причалах «Сердце столицы», «Киевский», «ЗИЛ» и «Печатники» пассажирам бесплатно раздают горячий чай, шоколад и печенье. Желаем всем приятных поездок, — добавил Максим Ликсутов, слова которого передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

К новогодним каникулам в столице украсили фасады офисов метрополитена и электродепо, а также входы в столичную подземку. Около семи станций московского метро были размещены большие красные буквы «М».