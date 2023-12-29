Движение возле храма Христа Спасителя перекроют в ночь на 7 января

Соймоновский проезд и участок улицы Волхонки закроют для движения с 18:00 6 января до 03:00 7 января 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

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Не удастся проехать по Соймоновскому проезду от улицы Волхонки до Пречистенской набережной, а также по улице Волхонке от Соймоновского проезда до улицы Ленивки.

В департаменте объяснили ограничения проведением Рождественских мероприятий в храме Христа Спасителя. Рекомендуется планировать маршрут с учетом перекрытий заранее.

Помимо этого, маршруты автобусов м6 и с755 изменятся 6 января на время богослужения в храме Христа Спасителя. В частности, с 18:20 и до окончания мероприятия маршрут с755 укоротят: "Стадион Лужники (южн.)" – "Метро "Кропоткинская".