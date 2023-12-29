Карамелька, Лапочка и Веня: подросшим капибарам дали имена в Московском зоопарке

29.12.2023 Представители Московского зоопарка сообщили, что подросшим капибарам дали имена. Детенышей назвали Карамелька, Лапочка и Веня. Имена двум подросшим капибарам-девочкам выбрали зоологи. А Веню назвали по общему решению читателей городской газеты. В личном Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео с папой-капибарой Кузьмой и его детенышами. Напомним, что в Московском зоопарке сейчас выбирают имя и для малышки-панды. По китайской традиции их называют после 100 дней с момента рождения. В опросе проекта «Активный гражданин» приняли участие свыше 300 тысяч человек.