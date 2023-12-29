В Москве открыли новый автовокзал

В столице открылся пятый международный автовокзал Красногвардейский. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Теперь с Красногвардейского ежедневно будут отправляться до 360 международных и междугородных рейсов, в том числе в ДНР, ЛНР и другие южные регионы страны", – подчеркнул мэр Москвы.

Как утверждает градоначальник, благодаря реконструированию автовокзала удалось увеличить его пропускную способность на 70%. В связи с этим в день пользоваться услугами Красногвардейского смогут до трех-четырех тысяч граждан.

При этом мэр уточнил, что первые рейсы на автовокзале будут пущены уже в скором времени, а в следующем году автобусы станут доезжать до Еревана, Тбилиси, Батуми и Бишкека.

"В будущем планируем добавить и другие направления", – добавил Собянин.

Мэр добавил, что программа обновления столичных автовокзалов подошла к концу. По его словам, небольшие и устаревшие автостанции были модернизированы, а также были построены новые под названиями Южные ворота, Северные ворота, Саларьево и Центральный.