Началась проходка соединительной ветки между депо "Столбово" и Троицкой линией метро

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Ольга" приступил к сооружению тоннеля соединительной ветки от электродепо "Столбово" к оборотным тупикам за станцией "Коммунарка" Троицкой линии метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Тоннелепроходческий комплекс диаметром 6 метров по имени "Ольга" начал сооружение тоннеля соединительной ветки длиной более 1,1 километра между строящимся в Новой Москве электродепо "Столбово" и оборотными тупиками за будущей станцией "Коммунарка" Троицкой линии метро", – цитирует его пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. Строящееся электродепо сможет обслуживать поезда сразу двух линий. Соединительные ветки для оборота подвижного состава Сокольнической линии готовы. Сейчас ведется работа по интеграции "Столбово" в инфраструктуру Троицкой линии. Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов пояснил, что тоннель пройдет под строящимся участком автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Позже за оборотными тупиками построят перегон до проектируемой станции "Сосенки". "Также на трассе планируется возвести установку тоннельной вентиляции, запроектированную выше уровня перегонного тоннеля, а также объединенное здание эксплуатационного персонала для Троицкой линии метро", – сообщил Кравцов. Троицкая ветка будет проходить от станции Московского центрального кольца (МЦК) ЗИЛ до Троицка. Длина линии составит 43 километра. Она протянется на 17 станций и станет одной из самых протяженных радиусов московского метро и самой большой за МКАД. Ранее стало известно, что первый участок будущей Троицкой ветки метро планируется достроить до конца 2024 года. Речь идет об участке, состоящем из 11 станций. Оставшиеся шесть станций до Троицка специалисты планируют возвести к 2027–2028 годам.