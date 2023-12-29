Контроль за уличными фотографами с дикими животными усилили в Москве перед новогодними праздниками

В преддверии новогодних праздников в Москве усилен контроль за уличными фотографами с дикими животными. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Как и в прошлые годы, в ведомстве предполагают повышение спроса на услуги уличных фотографов в период новогодних праздников. Поэтому в местах праздничных гуляний, детских представлений организованы дежурства с участием инспекторов департамента, сотрудников полиции и представителей служб, отвечающих за безопасность в общественном транспорте», – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что уличные фотографы, как правило, документов на животных предоставить не могут, как и обеспечить необходимые условия их содержания.

«В преддверии праздников важно обратить внимание жителей и гостей нашего города на проблему эксплуатации редких и исчезающих видов диких животных. Мы делаем акцент не на сами фотоуслуги, а на законность нахождения животных у фотографов, наличие документов об их происхождении и разрешений на собственность», – отмечается в сообщении.