Эскалаторную галерею на Воробьевых горах украсили к Новому году
Эскалаторную галерею на Воробьевых горах украсили в преддверии Нового года. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— В декабре прошлого года мы открыли эскалаторную галерею на Воробьевых горах. Поездки до МГУ им. М. В. Ломоносова, Дворца пионеров и станции метро «Университет» стали быстрее и комфортнее. Мы украсили ее к Новому году — игрушками и шарами, светящимися гирляндами и другими праздничными украшениями, — отметил он.
По его словам, в галерее также появились еловые ветки и световая вывеска с цифрами «2024», а на логотип надели новогодний колпак.
На своды повесили свыше 110 украшений в виде подарочных упаковок и больших новогодних шаров, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков 26 декабря сообщил, что в преддверии Нового года и Рождества столицу украсили праздничные плакаты, иллюминации и искусственные елки.
Мэр Москвы Сергей Собянин 24 декабря поделился роликом, в котором рассказал, как преобразили столицу к предстоящему Новому году. Для декорирования Москвы было использовано порядка пяти тысяч праздничных иллюминаций.