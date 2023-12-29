Эскалаторную галерею на Воробьевых горах украсили к Новому году

— В декабре прошлого года мы открыли эскалаторную галерею на Воробьевых горах. Поездки до МГУ им. М. В. Ломоносова, Дворца пионеров и станции метро «Университет» стали быстрее и комфортнее. Мы украсили ее к Новому году — игрушками и шарами, светящимися гирляндами и другими праздничными украшениями, — отметил он.