Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве за неделю
В столице за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве.
«Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Москве соответствует осенне-зимнему сезону. За последнюю неделю в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ во всех возрастных группах. При этом заболеваемость среди детей от нуля до двух лет, от трех до шести лет и от семи до 14 лет – ниже эпидемических порогов», – рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что привиты 7 млн 728 тыс. 80 человек – 61,1% населения города.