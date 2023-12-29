Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве за неделю

«Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Москве соответствует осенне-зимнему сезону. За последнюю неделю в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ во всех возрастных группах. При этом заболеваемость среди детей от нуля до двух лет, от трех до шести лет и от семи до 14 лет – ниже эпидемических порогов», – рассказали в пресс-службе.