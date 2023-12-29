Ликсутов: Около 20–30 трамваев будет закупаться для Москвы ежегодно

«Хочу сказать, что мы точно трамвай не забываем. У нас на сегодняшний день рост поездок на трамвае, по памяти, около 10% относительно прошлого года. Мы каждый год будем покупать 20–30 трамваев, будем их менять, но сегодня уже почти 90% у нас там трамваев новые в сети. Москвичам крайне нравятся трамваи», – сказал Ликсутов.