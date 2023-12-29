Ликсутов: Около 20–30 трамваев будет закупаться для Москвы ежегодно
Около 20–30 трамваев будет закупаться для столицы ежегодно. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» заявил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Хочу сказать, что мы точно трамвай не забываем. У нас на сегодняшний день рост поездок на трамвае, по памяти, около 10% относительно прошлого года. Мы каждый год будем покупать 20–30 трамваев, будем их менять, но сегодня уже почти 90% у нас там трамваев новые в сети. Москвичам крайне нравятся трамваи», – сказал Ликсутов.
По его словам, город также ведет активную работу над развитием инфраструктуры для трамваев.
«Мы ими активно занимаемся инфраструктурой, перекладываем пути, делаем их бесшовными, перекладываем рельсы там, где нужно, строим новые остановки, где-то их переносим, интегрируя со станциями метро», – заключил заммэра.