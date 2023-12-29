На Калужско-Рижской линии и БКЛ запустили новогодние поезда

Всего в этом году в преддверии главного зимнего праздника в столичном метрополитене запустили 11 тематических составов. Они курсируют на Большой кольцевой и Кольцевой линиях метро, а также Калужско-Рижской, Сокольнической, Калининской, Арбатско-Покровской, Солнцевской и Серпуховско-Тимирязевской ветках. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в ретро-стиле, используя изображения снегирей, снежинок, Деда Мороза и елей. Напомним, что ранее пассажиров БКЛ и Калужско-Рижской линии метро с наступающим Новым годом поздравили Деды Морозы.