Еще 10 парковок со шлагбаумом появится в Москве до конца года
До конца 2023 года в Москве будет открыто еще 10 парковок со шлагбаумом. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Еще 10 парковок со шлагбаумом откроется в Москве до конца года. Из них восемь – с перехватывающим тарифом. На этой неделе они появятся возле станции метро «Войковская» и станции Московского центрального кольца (МЦК) «Балтийская», станций метро и МЦК «Владыкино», станций метро «Полежаевская», «Хорошевская» и МЦК «Хорошево», станции метро «Раменки», станции метро «Марьино», станции метро «Пражская» (три парковки). Также заработает парковка абонементного типа на ул. Винницкая и еще одна – с почасовым тарифом – на Бескудниковском бульваре», – говорится в сообщении.
Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, в столице продолжают расширять сеть парковок со шлагбаумом. Он пояснил, что это обустроенные внеуличные парковки с современным оборудованием и техническим администратором. «Мы организовываем их там, где нужны парковочные места – возле торговых центров и офисных зданий, станций, жилых комплексов», – подчеркнул Ликсутов.
В Дептрансе добавили, что до конца недели вновь откроют после переобустройства еще четыре парковки: перехватывающую парковку №9179 возле станции метро «Бабушкинская» (ул. Енисейская, д. 29); парковку со шлагбаумом №9098 с абонементным и почасовым тарифом (Алтуфьевское шоссе, вл. 70); парковку со шлагбаумом №9036 с абонементным и почасовым тарифом (ул. Хамовнический Вал, д. 24-28); парковку со шлагбаумом №9704 с абонементным тарифом (2-й квартал Капотни, вл. 22).