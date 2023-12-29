Еще 10 парковок со шлагбаумом появится в Москве до конца года

«Еще 10 парковок со шлагбаумом откроется в Москве до конца года. Из них восемь – с перехватывающим тарифом. На этой неделе они появятся возле станции метро «Войковская» и станции Московского центрального кольца (МЦК) «Балтийская», станций метро и МЦК «Владыкино», станций метро «Полежаевская», «Хорошевская» и МЦК «Хорошево», станции метро «Раменки», станции метро «Марьино», станции метро «Пражская» (три парковки). Также заработает парковка абонементного типа на ул. Винницкая и еще одна – с почасовым тарифом – на Бескудниковском бульваре», – говорится в сообщении.