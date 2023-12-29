Музеи Москвы расскажут жителям об истории празднования Нового года

Московские музеи во время январских каникул расскажут горожанам об истории празднования Нового года и Рождества. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

© дом-музей Марины Цветаевой

Отмечается, что в музее-заповеднике "Коломенское" пройдут интерактивные программы, посвященные Новому году, Рождеству и Святкам. Гости узнают, как эти праздники отмечали на Руси. В качестве декораций используют интерьеры прошлых столетий, посетителей будут встречать актеры в исторических костюмах. Также для гостей организуют фольклорные представления, русские народные игры и катание на запряженных лошадьми санях.

До 14 января будет программа "Рождественские праздники в Измайлове", добавила пресс-служба. Посетители усадьбы узнают, откуда появилась традиция ставить елку и дарить подарки, также они смогут сделать своими руками новогодние открытки и принять участие в народных играх и обрядах.

В ведомстве указали, что мероприятия подготовил и Дом-музей Марины Цветаевой. Гостям 4 и 5 января расскажут, как отмечали зимние праздники более сотни лет назад в семье поэтессы Марины Цветаевой. Экскурсии проведет старший научный сотрудник Дома-музея Галина Данильева. Кроме того, посетители узнают, как в квартире в Борисоглебском переулке наряжали елку и что дарили друг другу на праздники, заключили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что новогодние мероприятия организуют на 12 окружных площадках и в 21 парке. Единая программа празднования состоится с 17:00 31 декабря до 03:00 1 января, а также с 1 по 3 января с 15:00 до 21:00.