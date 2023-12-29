Сергунина: Пользователи «Активного гражданина» выберут лучшие новогодние маршруты на Russpass

Участники проекта «Активный гражданин» определят самые красивые и интересные маршруты по зимней Москве: ag.mos.ru/polls/15549. Подробное описание каждого из них есть в цифровом туристическом сервисе Russpass. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления» со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

«Организаторы отобрали 12 маршрутов. Участники могут отметить от одного до пяти вариантов. Среди них рождественская прогулка по центру столицы, путешествие в Московскую усадьбу Деда Мороза, идеи для любителей спорта, ценителей искусства и многое другое», – приводятся в сообщении слова Сергуниной.

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Уточняется, что маршрут «Рождество в Москве» представляет собой путешествие по популярным туристическим местам города – от Манежной площади через Александровский сад к Большому Каменному мосту и затем до храма Христа Спасителя. Так, узнать интересные факты о достопримечательностях, встречающихся по пути, поможет аудиоэкскурсия. «Новогодняя Москва» начинается в Центральном детском магазине, проходит по Театральной площади и заканчивается у стен Кремля. Здесь тоже есть возможность послушать цифровой гид, в рамках которого расскажут о традициях и истории Нового года.

Помимо этого, территории главной выставки страны посвящена прогулка «Точка притяжения: зимняя прогулка по ВДНХ»: на карте отмечены исторические и современные павильоны, интересные места для детей и взрослых. Еще гостей приглашают заглянуть на выставку «Россия». Участники прогулки по Московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках могут посетить мастер-классы и представления, покататься на ледовой площадке фестиваля «Путешествие в Рождество».

Отмечается, что ностальгическое путешествие позволит посетить локации, где покупали подарки и гуляли полвека назад, а те, кто выберет «День в Коломенском: зимняя прогулка в музее-заповеднике», попадут на один из самых старых катков Москвы, прокатятся на санях и примут участие в других народных забавах.