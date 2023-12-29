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Сергунина: Пользователи «Активного гражданина» выберут лучшие новогодние маршруты на Russpass

Участники проекта «Активный гражданин» определят самые красивые и интересные маршруты по зимней Москве: ag.mos.ru/polls/15549. Подробное описание каждого из них есть в цифровом туристическом сервисе Russpass. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления» со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

Сергунина: Пользователи «Активного гражданина» выберут лучшие новогодние маршруты на Russpass
© Агентство «Москва»

«Организаторы отобрали 12 маршрутов. Участники могут отметить от одного до пяти вариантов. Среди них рождественская прогулка по центру столицы, путешествие в Московскую усадьбу Деда Мороза, идеи для любителей спорта, ценителей искусства и многое другое», – приводятся в сообщении слова Сергуниной.

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Уточняется, что маршрут «Рождество в Москве» представляет собой путешествие по популярным туристическим местам города – от Манежной площади через Александровский сад к Большому Каменному мосту и затем до храма Христа Спасителя. Так, узнать интересные факты о достопримечательностях, встречающихся по пути, поможет аудиоэкскурсия. «Новогодняя Москва» начинается в Центральном детском магазине, проходит по Театральной площади и заканчивается у стен Кремля. Здесь тоже есть возможность послушать цифровой гид, в рамках которого расскажут о традициях и истории Нового года.

Помимо этого, территории главной выставки страны посвящена прогулка «Точка притяжения: зимняя прогулка по ВДНХ»: на карте отмечены исторические и современные павильоны, интересные места для детей и взрослых. Еще гостей приглашают заглянуть на выставку «Россия». Участники прогулки по Московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках могут посетить мастер-классы и представления, покататься на ледовой площадке фестиваля «Путешествие в Рождество».

Отмечается, что ностальгическое путешествие позволит посетить локации, где покупали подарки и гуляли полвека назад, а те, кто выберет «День в Коломенском: зимняя прогулка в музее-заповеднике», попадут на один из самых старых катков Москвы, прокатятся на санях и примут участие в других народных забавах.

Кроме того, для москвичей и туристов, которым интересны музеи и главные видовые точки столицы, подготовлены маршруты «От «Зарядья» до «Эрмитажа»: прогулка по новогодней Москве» и «На каток, в музей и в парк: идеи для зимнего дня в Москве».

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