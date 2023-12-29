Столичные ЗАГС рассказали о работе в период январских праздников

Столичные ЗАГС в период январских праздников будут работать только в онлайн-режиме. Об этом со ссылкой на начальника столичного управления ЗАГС города Москвы Светлану Уханеву пишет портал мэра и правительства Москвы.

© портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Она уточнила, что лично посещать дворцы бракосочетания можно будет только с 10 января. Большой спрос на регистрацию в первые дни января в управлении связывают с тем, что многие делают предложения в период праздников.

"В 2023 году более 2,1 тысячи пар приняли решение пожениться именно в период новогодних праздников", – подчеркнула Уханева.

По ее словам, благодаря новому сервису "Наша свадьба", который заработал в 2023 году, молодожены смогут спокойно подобрать идеальное место для регистрации своего брака.

"Более 60 процентов пар предпочитают именно такой способ", – рассказала Уханева.

Сейчас москвичам доступно более 50 площадок для организации свадебных торжеств. Среди них как обычные помещения ЗАГС, так и музеи, станция метро, усадьбы и рестораны.

По словам Уханевой, с момента запуска "Нашей свадьбой" воспользовались уже более 2 800 раз.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что столичные власти планомерно ведут работу по развитию столичной системы ЗАГС. В рамках программы увеличили доступность их услуг в 4 раза, а также предоставили молодоженам возможность регистрировать браки в популярных местах.