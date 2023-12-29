29.12.2023 Дискотека на льду пройдет на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» в районе Братеево. Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» На площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» в районе Братеево пройдет с 30 декабря по 7 января дискотека на льду. Участников ждут диджей-сеты под открытым небом, которые будут сопровождаться подсветкой, меняющейся в такт музыке. Для входа на площадку потребуется пройти предварительную регистрацию на сайте проекта. Здесь же можно уточнить расписание. На официальном сайте мэра Москвы отметили, что фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве ежегодно. В этом году он проводится на 36 площадках в разных районах города. В программе фестиваля — ярмарки, встречи с персонажами-реконструкторами, ледовые шоу, мастер-классы, утренники и выступления хедлайнеров. Начало запланировали на 20:00. Дискотека пройдет по адресу: Ключевая улица, владение 22, корпус 1.