В новогоднюю ночь станция метро «Кузьминки» будет работать

29.12.2023. Для удобства жителей района Кузьминки станции Московского метрополитена не прекратят работу в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы. — Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь. Горожан и гостей столицы доставят к месту празднования или домой поезда метро, МЦК. Работу МЦД продлим до 3 часов ночи, — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В Новый год также будут доступны ночные автобусы. Кроме того, продлят время работы некоторых маршрутов наземного транспорта. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.